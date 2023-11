De Luca, in Campania ridotto disavanzo di quasi 2 mld

La Regione Campania passa "da un disavanzo complessivo di 5 miliardi e 600 milioni di euro a un disavanzo di 3 miliardi e 8: quasi 2 mld di riduzione di disavanzo. Uno sforzo gigantesco fatto in un periodo non facile per la vita del Paese e in una situazione sociale, quale quella della Campania, che non è pari a nessuna altra regione d'Italia". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto all'udienza per la parificazione del rendiconto generale della Regione Campania che si è tenuta oggi da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.



