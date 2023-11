Controlli CC Forestale a Pozzuoli, una denuncia

Due grossi lavabi in acciaio in cui erano evidenti operazioni di pulizia e manutenzione di apparecchiature in riparazione con tracce dei reflui che finivano per caduta nella griglia scoperta (posta in prossimità) sono stati ritrovati dai carabinieri del nucleo carabinieri forestale di Pozzuoli nel corso di un controllo per il contrasto agli illeciti ambientali in una ditta di Pozzuoli.

Inoltre, sul piazzale dell'immobile, su di un area di 75mq, è stato ritrovato un deposito incontrollato di rifiuti composti prevalentemente da attrezzature da ristorante e bar, frigo e congelatori, scarti di imballaggi e legno, attrezzature da bar, mobili e banconi di legno di circa 150 metri cubi.

I militari hanno denunciato una 45 enne del posto in qualità di amministratrice unica della società. Elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 5000 euro. il container e l'intero piazzale di circa 5000 metri quadrati sono stati sequestrati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA