Con il Vesuvio MotorShow, le supercar arrivano a Napoli

Sarà MotorShow il prossimo 11 e 12 novembre in via Brecce a Sant'Erasmo, a Gianturco (Napoli), con rally, Gran Turismo, Ferrari Challenge, F3, 500 da gara, esposizione, prove di cambio gomme, sound, regolarità, Foodtruck ed anche la squadra corse di kart Officina 27 Motorsport.

L'evento avrà una anteprima dedicata alle scuole il venerdì 10 novembre protagoniste del concorso "Progetta la tua Supercar del futuro".

"Motorhome" d'eccezione il Gold Tower Lifestyle Hotel, struttura alberghiera perla di Napoli est della Famiglia Pugliese. Organizzazione Afrodite Service di Antonio Olivieri e Gemma Buiano. Main Sponsor Vega Luxury, brand del gruppo Marican dei Fratelli Canciello.

Il 10 novembre anteprima dedicata alle scuole, sabato 11 novembre l'apertura della "pista" di Brecce a San'Erasmo.

Semaforo verde dalle 11.30, poi sarà un'accelerata tutta d'un fiato con esibizioni e prove di accelerazioni di auto da pista.

Presenze di eccezione la Ferrari 488 Challenge, esposta dal gruppo Adler, classificata al terzo posto alle finale mondiali svoltesi sulla pista del Mugello lo scorso 29 ottobre con Paolo Scudieri al volante. Premiato Vincenzo Scarpetta, giovanissimo pilota di Portici campione Italiano GT Sprint. Si potranno ammirare auto da sogno quali Lamborghini Huracan Evo, Bugatti Veron, Ferrari SF 90 488 pista, Maserati MC20.

Omaggio per la bellissima Taraschi Urania 750 sport protagonista del Gp di Napoli negli anni 50; e ancora la Formula1 Hesketh 308E di Cosimo Turizio, ancora in gara sulle strade italiane. Poi stand di "Guidare sicuri" di Marco Mongelluzzi, la scuola di pilotaggio per la sicurezza stradale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA