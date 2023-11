Champions: occasione sprecata Napoli, 1-1 con l'Union Berlino

Occasione sprecata in Champions League per il Napoli. Allo stadio Maradona, la squadra di Garcia fa 1-1 con l'Union Berlino, fanalino di coda nel gruppo C, ma resta comunque in corsa per la qualificazione agli ottavi. I campioni d'Italia ci provano da subito con Zielinski e Natan, fermato dal palo. Il Var annulla il gol di Anguissa, ma è Politano al 39' del primo tempo a portare in vantaggio il Napoli. Al 7' della ripresa l'Union strappa il pari (e il primo punto) grazie alla rete di Fofana.



