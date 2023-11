Alla Parthenope parte il Corso di Laurea in Infermieristica

Ottanta studenti hanno partecipato alla prima lezione di Infermieristica, Corso di Laurea abilitante alla professione di infermiere inaugurato quest'anno dall'Università Parthenope, intercorso realizzato con l'Università Vanvitelli. Ottanta studenti su oltre cento domande pervenute.

Ad accogliere gli studenti, ieri, il rettore Antonio Garofalo, accompagnato per l'Ateneo dal direttore della Scuola delle Scienze dell'Ingegneria e della Salute Andrea Soricelli, dal direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Motorie e del Benessere Domenico Tafuri e da tutto il corpo docente.

"Si concretizza un progetto molto ambizioso - ha sottolineato il rettore - che, con tenacia, abbiamo portato avanti. Ci affacciamo così in un settore nuovo per la Parthenope che fino ad oggi non aveva lauree strutturate nell'ambito sanitario, anche se ha già numerosi docenti medici, ed avrà un orientamento rivolto anche ad ambiti propri della nostra Università: le organizzazioni marittime, sportive e turistiche. Il corso - ha concluso poi il rettore - risponde ad una crescente domanda di professionalità nell'area delle scienze sanitarie, facendosi interprete dei bisogni del territorio e della comunità".

E proprio di esigenza di inserimento di nuovi infermieri in organico ha parlato Maria Naddei, consigliera dell' Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, portando il saluto "dei nostri 21mila iscritti all'ordine".



