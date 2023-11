Al via Orientasud, scopo guidare giovani verso il loro futuro

Ha preso il via oggi nei padiglioni della Mostra d'Oltremare di Napoli, la 24esima edizione di Orientasud, il salone del Mezzogiorno dedicato all'orientamento universitario e al lavoro.

Nella tre giorni tanti gli appuntamenti in calendario: incontri, workshop ed eventi che hanno come obiettivo preparare i giovani alla realtà che li aspetta fuori dalle aule scolastiche e universitarie. Protagoniste della prima giornata le premiazioni del concorso 'Città e lavoro: le mie idee, promosso dall'Ordine dei giornalisti della Campania, Orientasud e Fondazione Italia Education. Il concorso, giunto all'ottava edizione, vuole dare voce ai giovani sui temi del lavoro e degli spazi di espressione e socializzazione.

Quattro le scuole premiate che si sono aggiudicate a pari merito un contributo di 250 euro che potranno essere utilizzati per i progetti didattici all'interno dell'Istituto. Le vincitori sono: l'Itis 'Mattei' di Casamicciola di Ischia che ha partecipato con un racconto dal titolo 'Ischia, una bella signora ma anziana e malata'; l'I.I.S 'Antonio Pacinotti' di Scafati che ha presentato uno spot dal titolo 'No stress! Enjoy your job'; l'Istituto 'Giulio Cesare' di Sabaudia con il lavoro 'Più tempo per condividere' e il 'Liguori' di Acerra con l'inchiesta giornalistica 'Striscia... de' Liguori per una città sostenibile'.

Domani, accanto a diversi incontri, ci saranno spazi dedicati all'orientamento con i seminari di presentazione delle singole facoltà e gli sbocchi occupazionali legati ai singoli corsi di laurea; alle ore 10 spazio al workshop 'I mestieri del futuro', a cura di Distretto Italia Elis e Anpal Servizi, che si concentrerà su come si è trasformato il mondo del lavoro negli ultimi anni con uno speciale focus sulle aree professionali più richieste dalle aziende e i nuovi scenari aperti dall'avvento dell'intelligenza artificiale e le competenze che essa non potrà replicare. A seguire il workshop di Inapp 'L'anno europeo delle competenze e il ruolo del National Reference Point di Equavet' in cui si punterà l'attenzione sulla necessità di una riqualificazione delle competenze, tema che è al centro della programmazione dell'Ue.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA