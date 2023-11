Al Teatro Cilea omaggio di Massimiliano Gallo agli anni '80

Da 9 novembre al Teatro Cilea sarà di scena Massimiliano Gallo con Stasera punto e a capo. Sul palco con Gallo ci saranno Shalana Santana e l'ensamble diretto dal Maestro Mimmo Napoletano formato da Carmen Scognamiglio, Gianluca Mirra, Giuseppe Di Colandrea, Davide Costagliola, Fabiana Sirigu.

"Lo spettacolo è un omaggio agli anni '80 e nasce dall'idea di raccontarli con ironia e un pizzico di malinconia", racconta Gallo che con questa produzione si mette in gioco e fa un viaggio a partire dagli anni ottanta, periodo della sua adolescenza, grazie al quale vuole mettere un punto e andare daccapo, non buttando però via tutto quello che di buono il passato ci ha regalato". "Io un po' la invidio la mia adolescenza - continua l'attore napoletano - invidio i miei anni Ottanta. Gli anni della fiducia, del benessere, della positività. I primi video clip, gli Swatch, la New Wave, il Commodore 64, il Muro di Berlino, Canale 5, la donna in carriera, il telefono a gettoni, Reagan e Gorbaciov. Vorrei uno spettacolo straordinario, una festa, un motivo per rincontrarsi e ridere di come eravamo, di quello che siamo diventati. Farà bene a quelli della mia generazione e farà bene anche ai millennium, che sorrideranno al pensiero di come vivevano i loro genitori. Sarà uno splendido viaggio, fatto di parole, immagini e canzoni. Voglio dividere con voi le mie emozioni più grandi".

Lo spettacolo rimarrà al Cilea fino al 19 novembre, dal giovedì (ore 21) alla domenica (ore 18).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA