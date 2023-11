Truffe in diverse regioni, indagati ad Avellino

Avevano costituito un vero e proprio sodalizio criminale i tre siciliani residenti a Caltanisetta denunciati dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino. Le indagini presero l'avvio alcuni mesi fa con l'arresto per frode di un 49enne: era riuscito a farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale utilizzati indebitamente per ricavare cospicui profitti in denaro. Le investigazioni successive hanno portato alla identificazione di due suoi complici, un 41enne ed un 65enne. Il terzetto ha messo a segno truffe in diverse regioni attraverso la riproduzione di documenti falsi. Gli indagati devono anche rispondere dei reati di ricettazione e riciclaggio.



