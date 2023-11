Sangiuliano, 'i Musei nazionali del Vomero con il nuovo anno'

"Il nuovo polo dei Musei nazionali del Vomero nascerà con il nuovo anno, anche se dal punto di vista amministrativo e giuridico è già nato perché il provvedimento ha compiuto tutto l'iter". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione dell'inaugurazione della mostra 'Antonio Niccolini, scenografo dei Reali Teatri di Napoli' allestita nelle sale del Museo di San Martino.

I Musei nazionali del Vomero - come ricordato da Sangiuliano - comprendono il Museo di San Martino, Castel Sant'Elmo e la Villa Floridiana. "Il polo mette insieme tre grandi entità storiche - ha sottolineato il ministro -. Ora occorrerà fare il bando per individuare il direttore e la struttura amministrativa". Sangiuliano ha evidenziato che per quanto riguarda la Villa Floridiana "i lavori sono già iniziati e alcune cose si possono già toccare con mano. C'è stata un'inversione rispetto a un anno fa".



