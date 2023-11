RdC, una denuncia in Irpinia per indebita percezione

(ANSA)- AVELLINO, 6 NOV- Ha incassato 26 mila euro dal reddito di cittadinanza senza averne diritto. Un 50enne di Castelfranci, in provincia di Avellino, è stato denunciato dai carabinieri per indebita percezione e truffa: al fine di ottenere il beneficio, avrebbe fornito false dichiarazioni. Su sequalazione dei militari, l'Inps ha sospeso l'erogazione e avviate le procedure per la restitutzione della somma. Nel piccolo comune dell'Alta Irpinia, i carabinieri hanno denunciato nell'ultimo anno ventitre persone che avrebbero percepito indebitamente l'assegno: provenienti da altre province della Campania hanno stabilito la propria residenza in Irpinia. (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA