Manfredi,emergenza Campi Flegrei può essere gestita con serenità

"Abbiamo oggi una riunione molto importante a Roma sui temi del bradisismo. E' un tema che sta a cuore anche a molti operatori commerciali del territorio per fare in modo che ci sia un governo del territorio ordinato e tranquillo di questa emergenza, che può essere gestita con grande serenità". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine del suo intervento all'assemblea di Confcommercio a Napoli, prima di partire per Roma per l'incontro con il ministro Nello Musumeci sulla situazione dei Campi Flegrei.



