Maltempo: da stasera allerta 'gialla' per tutta la Campania

È attualmente in vigore una allerta meteo Gialla per piogge e temporali diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele). Dalle 20 di stasera l'allerta è estesa a tutta la Campania e resta in vigore fino alle 20 di domani, mercoledì 8 novembre.

I temporali, informa la Protezione Civile in una nota, potranno avere anche forte intensità e dare luogo ad un rischio idrogeologico localizzato con possibili allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili o per effetto della saturazione dei suoli. La Protezione Civile della Regione Campania richiama i sindaci alla massima attenzione. Si ricorda di mantenere attivi i Centri operativi comunali, di attuare tutte le norme previste dai piani di Protezione civile e adottare le dovute misure di mitigazione del rischio e di messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA