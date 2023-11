Liberati a Scampia locali usati come depositi illegali

Da anni e anni venivano adoperati illegalmente come depositi i locali, una quindicina, del mercatino di via Ghisleri, nel quartiere Scampia di Napoli, liberati oggi e destinati ad assegnazione attraverso un bando.

I locali sono stati liberati dalla Polizia Municipale, coadiuvata da una squadra dell'Asia, alla presenza del presidente della Municipalità Nicola Nardella, dell'assessore comunale Claudio Di Pietro e dei funzionari del Servizio Mercati del Comune di Napoli e dell'Ufficio Tecnico della Municipalità.

"Aprire nuovi esercizi commerciali - ha detto Nardella - vuol dire ridare vita a questo luogo che purtroppo negli ultimi anni viveva una condizione di enorme difficoltà. Quest'operazione determinerà due effetti positivi: più famiglie potranno vivere aprendo nuove attività commerciali ed in aggiunta, favoriremo il fiorire di uno spazio dedicato al piccolo commercio. Oggi Scampia sta vivendo un balzo in avanti che è fatto della riconquista del territorio metro dopo metro, strada dopo strada.

Il sopruso ci è intollerabile ed agiremo con tutta la nostra determinazione per fronteggiarlo".

"Con questa operazione - ha ribadito l'assessore Di Pietro - puntiamo al rilancio del commercio. Oggi liberiamo oltre 15 magazzini. Ora, con il Sevizio Mercati del Comune di Napoli, ci metteremo a lavoro per il bando che consentirà l'assegnazione dei magazzini. È stata oltretutto una vera e propria operazione di ripristino della legalità. Scampia sta cambiando anche grazie ai commercianti che stanno prendendo in affido molte aiuole".





