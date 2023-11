Giulierini il 14 lascia il Mann, 'ma spero di tornare'

Dopo otto anni alla guida del Mann, il Museo nazionale archeologico di Napoli, Paolo Giulierini conferma su Facebook l'imminente addio alla direzione: "Ieri ho avuto il riscontro ufficiale del termine della mia prorogatio al giorno 14 novembre 2023", scrive.

"Con il cuore - aggiunge il 54enne direttore toscano - pensavo che questa data non dovesse mai arrivare, ma razionalmente ne ero consapevole. Sono stati 8 anni fantastici vissuti con colleghi e cittadini fuori dal comune. Posso solo dire grazie al Mann e a Napoli, nella speranza di poter tornare.

Vi ho voluto e vi voglio bene. Tutto quello che potevo fare l'ho fatto".

Sono state moltissime le iniziative e le rassegne organizzate al Mann durante la direzione di Giulierini, che non si ferma neanche in questi ultimi giorni. Proprio domani illustrerà la prossima mostra "Il tesoro della legalità", di cui farà parte anche la cosiddetta 'tomba del cavaliere', da Paestum.



