Dipinto di Gennaro Regina per 75 anni Costituzione a Napoli

Un dipinto di Gennaro Regina per la celebrazione napoletana del settantacinquesimo anno della Costituzione. A darne notizia è il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais (Manfredi Sindaco) che ha proposto un ordine del giorno sulla calendarizzazione di un consiglio comunale solenne sui settantacinque anni della Costituzione, approvato all'unanimità.

La conferenza dei capigruppo individuerà la data di un Consiglio comunale solenne in occasione del quale sarà destinato agli studenti degli istituti scolastici cittadini un volume della Costituzione in occasione di un ciclo di incontri sull'educazione ai valori della Costituzione che vedrà le relazioni di avvocati, magistrati e docenti universitari.

Oggi in Consiglio comunale Paipais ha consegnato al sindaco Gaetano Manfredi un dipinto che tratteggia la celebrazione napoletana del Settantacinquesimo anno della Costituzione realizzato dall'artista Gennaro Regina.



