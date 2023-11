Ciriani, dl Caivano dice che non ci sono zone franche nel Paese

Lo spirito del decreto Caivano "è quello di ribadire che non ci sono zone franche nel Paese, che il Governo non intende tollerarle. E se questo è avvenuto per troppo tempo, ora non lo sarà più". Lo ha detto il ministro per I Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parlando con i giornalisti a margine di un incontro nella sede del commissariato di governo a Caivano.

"Non sono qui per dare lezioni - ha proseguito - ma posso assicurare che questa non è stata una iniziativa estemporanea, e continuerà". Poi il ministro ha illustrato il contenuto del decreto ricordando che non è stato solo trattato l'aspetto securitario ma anche quelli dell'istruzione e dello sviluppo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA