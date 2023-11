Champions: Garcia, Raspadori nel Napoli è sempre protagonista

"Raspadori nelle mie 14 partite in panchina qui è sempre stato protagonista, sia giocando dall'inizio che entrando, ha tante qualità". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia nella conferenza stampa prima della sfida di Champions contro l'Union Berlino, a cjui ha preso partete insieme a Raspadori al quale infatti, scherzando, ha detto prima di questa risposta "vediamo se Jack si tappa le orecchie".

"Raspadori ha dimostrato questo - ha aggiunto - facendo gol e assist, giocando per la squadra, legando il gioco, difendendo anche. Ha tante qualità che può giocare in diversi ruoli, da centravanti o trequartista ma anche esterno".

A Garcia è stato chiesto del ritorno di Osimhen a Napoli: "Osimhen rientra domani - ha detto Garcia - ma non è disponibile. Mi concentro su chi è a mia disposizione, abbiamo recuperato Anguissa, Juan Jesus lo stiamo ritrovando. Domani serve chi è in campo, io conto solo sui 23 che saranno convocati".



