Champions: Garcia, contro l'Union dobbiamo vincere per forza

"Domani ci avviciniamo agli ottavi se vinciamo, anche se non saremo aritmeticamente qualificati.

Sappiamo che dobbiamo vincere per forza. L'Union viene con una striscia di sconfitte importante alle spalle, ma se incontri una squadra qualificata in Champions dalla Bundesliga sai che è sempre difficile vincere. Conta avere il massimo dai miei giocatori per vincere domani". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia alla vigilia del match di domani contro l'Union Berlino.

"Domani - ha detto - ci ritroviamo al Maradona e dobbiamo fare di tutto per rendere i risultati in casa come le vittorie in trasferta, per fare in modo che sia di nuovo una piazza forte per noi. Sono sicuro che i nostri tifosi sempre fantastici ci aiuteranno a vincere domani e vincere poi sempre. Questo è il nostro obiettivo".



