Casa in fiamme nel Beneventano, in salvo intera famiglia

Momenti di paura la scorsa notte nel centro storico di Foglianise, in provincia di Benevento, per un incendio che ha distrutto un'abitazione su due livelli all'interno della quale viveva una famiglia che è riuscita a mettersi in salvo fuggendo da una finestra.

Scattato l'allarme, sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine. Abbastanza complesse sono risultate le operazioni di spegnimento a causa dell'unica via di accesso stretta nel centro storico del paese. Le fiamme e le alte temperature hanno causato danni ingenti al fabbricato e il parziale crollo di un solaio. Ancora non chiare le cause dell'incendio anche se l'ipotesi più accreditata sembra essere quella di un cortocircuito.



