Auto in fiamme al Vomero, paura ma nessun ferito

Un'auto ha preso fuoco intorno alle 10.15 nel quartiere napoletano del Vomero. Il veicolo era fermo al semaforo tra via Saverio Altamura e via Simone Martini, quando l'autista ha visto una fiamma accendersi nel motore ed è sceso dalla macchina, allontanandosene senza subire ferite.

L'auto ha preso fuoco mentre l'autista chiamava i pompieri, che sono intervenuti per spegnere le alte fiamme. La polizia ha intanto bloccato la circolazione delle auto sulla strada.





