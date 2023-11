Tpl: De Luca presenta nuovi bus, 'sforzo pazzesco per comunità"

"Oggi è una giornata importante, perché abbiamo iniziato la consegna all'Air Campania di 190 autobus nuovi, di cui circa 170 per il trasporto extraurbano e il resto per quello urbano. Stiamo procedendo al rinnovo totale di tutto il parco mezzi, ma ricordo che siamo partiti da zero ed entro l'anno prossimo completeremo l'acquisto dei 1600 autobus previsti nel nostro programma. E' uno sforzo pazzesco al servizio della comunità". Lo ha detto a Caserta il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto presso la sede operativa dell'azienda regionale Air Campania, che gestisce 30 milioni di chilometri di linee pubbliche urbane ed extraurbane tra le province di Caserta, Avellino, Benevento, Napoli e Salerno (in queste ultime tre solo linee extraurbane).

"Si tratta di prodotti all'avanguardia in Italia per la fruibilità dei disabili - ha aggiunto De Luca - con app all'interno che consentono il massimo di sicurezza per il personale viaggiante e per gli utenti, centinaia di paline nelle area urbana mediante le quali saranno trasmesse informazioni agli utenti sui tempi di percorrenza, la distanza di un pullman dalla fermata. E si tratta di pullman a basso impatto ambientale. Altra soddisfazione è poi aver assorbito nell'Air i lavoratori dell'azienda privata che operava fino a qualche anno fa nel Casertano e che era stata bloccata da interdittiva antimafia, e gli addetti di quella napoletana già fallita.

Abbiamo così impedito che centinaia di lavoratori e le loro famiglie restassero in mezzo alla strada".



