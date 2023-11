Sangiuliano, Palazzo Fuga il più grande edificio pubblico in Ue

"Non ho elementi statistici per dire una cosa del genere ma alcuni esperti dicono che questo è il più grande edificio pubblico in Europa". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al termine della cabina di regia per l'avvio dei lavori di riqualificazione dell'Albergo dei Poveri a Napoli, in cui, tra gli altri progetti, sarà realizzata una grande e moderna biblioteca.

"Certo c'è la biblioteca nazionale di Parigi - ha aggiunto - ma noi giochiamo per vincere il campionato".

A Palazzo Fuga troverà spazio una "public library che oltre a contenere libri, sarà un luogo di incontro, uno spazio di vita per i giovani che potranno venire qui a studiare e a condividere le loro idee e fare cultura. Ci saranno - ha proseguito - sale convegni, una grande sala per fare grandi manifestazioni culturali, avremo spazi per cinema e teatro. La cultura nelle sue multiformi articolazioni si potrà ritrovare in questo luogo".



