Sangiuliano, Albergo Poveri sarà grande infrastruttura culturale

"Sarà una grande infrastruttura culturale che si articolerà nel raddoppio del Mann, in una grande biblioteca aperta soprattutto ai giovani che hanno bisogno di spazi da condividere dove vivere insieme e dove praticare la cultura, uno spazio per le esposizioni e poi l'università Federico II che è una delle eccellenze italiane, non solo napoletane". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, arrivando all'Albergo dei Poveri per la riunione dell'apposita cabina di regia.

Sangiuliano, nel definirsi "emozionato nel vedere che finalmente iniziano i lavori per il grande progetto dell'Albergo dei Poveri", ha sottolineato che "la cultura non deve essere soltanto una mera ostentazione di parole, ma la cultura ha bisogno di infrastrutture e noi oggi creiamo una grande infrastruttura a Napoli ma che serve a tutto il Mezzogiorno e a tutta l'Italia". Il ministro ha ribadito che negli spazi di Palazzo Fuga troveranno 'casa' "il raddoppio del Mann per esporre le tante collezioni che non trovano spazio; una grande biblioteca con spazi multimediali, moderna ed efficiente; la Federico II che in questo edificio realizzerà alcune Scuole di alta specializzazione e poi ci sarà uno studentato".

Nel concludere Sangiuliano ha affermato: "Ci sarà tantissimo in questo edificio, sarà una grande infrastruttura culturale al servizio dei cittadini per riqualificare una zona bellissima della città di Napoli perché questa è un'area di grandi tradizioni e identità per la città. Sono felice e ringrazio il sindaco per come abbiamo lavorato in questi mesi".



