Reggia di Caserta:Teatro di Corte sempre aperto fino a fine anno

Il Teatro di Corte della Reggia di Caserta, da oggi fino alla fine dell'anno, sarà aperto tutti i giorni. Lo comunica la direzione generale del Museo Vanvitelliano, che spiega come "il gioiello della Reggia sarà visitabile, durante la settimana, dal lunedì al venerdì (eccetto martedì giorno di chiusura settimanale e festivi) dalle 16.30 alle 19.15 con ultimo ingresso alle 18.45, e lo sarà come di consueto anche nei fine settimana, il sabato e la domenica (eccetto domenica di gratuità), nell'ambito del progetto Aperti per Voi del Touring Club Italia dalle 10 alle 13 con ultimo ingresso alle 12.45" Una scelta che avviene a seguito di "una riorganizzazione delle postazioni del personale in servizio, nonostante la grave carenza di organico del Museo" Negli ultimi anni il Teatro di Corte, noto come il "piccolo San Carlo", è stato visitabile solo nel fine settimana grazie alla collaborazione dei volontari del Touring Club e in occasione di iniziative di valorizzazione. Il Teatro di Corte è l'unico ambiente in cui Luigi Vanvitelli ha completato il suo lavoro. Infatti, fu inaugurato in occasione del Carnevale del 1769 e Vanvitelli morì nel 1773. Re Carlo chiese all'architetto di realizzare un teatro piccolo, ad uso esclusivo della sua famiglia e della propria corte, ma non poté mai goderne perché nel 1759 fu costretto a rientrare in Spagna, lasciando qui il figlio Ferdinando di soli 8 anni. Per la sua realizzazione Vanvitelli si circondò dei migliori maestri dell'epoca nel campo della pittura, della decorazione, della modellistica. La cupola fu affrescata da Crescenzo La Gamba.

Il Teatro di Corte è attualmente oggetto di un importante progetto di adeguamento funzionale degli ambienti destinati al pubblico spettacolo; oltre alle opere necessarie in termini di staticità e vulnerabilità delle strutture, verranno portati a termine tutti gli adempimenti necessari relativi agli impianti elettrici, di emergenza, di rivelazione incendi, videosorveglianza, idrico e antincendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA