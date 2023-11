Il questore di Avellino ha disposto la chiusura per 15 giorni di un circolo ricreativo di Montemiletto, in provincia di Avellino, che è un luogo di ritrovo per molti giovani.

Qualche settimana fa i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno arrestato il gestore di fatto del circolo perchè trovato in possesso di 35 grammi di droga di vario tipo già suddivisa in dosi nonché di materiale per il taglio e il confezionamento.



