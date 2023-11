Morto per inseguire un ladro, monumento per brigadiere Cc Reali

Si è celebrato oggi a Piana di Monte Verna (Caserta) il quinto anniversario della scomparsa del Brigadiere dei Carabinieri Emanuele Reali, morto il 6 novembre del 2018 investito da un treno mentre inseguiva un ladro; per questo motivo Reali è stato insignito con la Medaglia d'Oro al Valore Civile "alla memoria".

La tragedia avvenne a Caserta, dove il militare dell'Arma prestava servizio. Momento toccante la cerimonia, aperta con l'inaugurazione del monumento alla memoria del Brigadiere scomparso e con la deposizione di una corona d'alloro da parte del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzi, del sindaco di Piana di Monte Verna Stefano Lombardi e della vedova di Reali, Matilde Grasso, accompagnata dalle figlie Paola e Giorgia. Il Generale Luzi e il sindaco hanno ricordato Reali esprimendo la loro vicinanza alla vedova e ai familiari; in particolare Luzi ha ricordato come "la vicinanza dell'Arma dei carabinieri alle famiglie dei militari vittime del dovere si esplichi anche attraverso l'opera di assistenza svolta dall'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri".

Presenti alla commemorazione autorità nazionali e territoriali, come i Procuratori della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri e di Santa Maria Capua Vetere Pierpaolo Bruni, la senatrice Giovanna Petrenga, i deputati Stefano Graziano e Gerolamo Cangiano, componenti della IV commissione difesa della camera dei deputati, il Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, il Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden" Antonio De Vita, il Comandante della Legione Carabinieri Campania Antonio Jannece, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta Manuel Scarso e il Tenente-Colonnello dell'Esercito, Medaglia d'Oro al Valor Militare, Gianfranco Paglia. Dopo l'inaugurazione del monumento, il corteo si è recato presso il Santuario dell'Immacolata di Piana di Monteverna per la celebrazione della Santa Messa in suffragio di Reali, per poi proseguire presso il murales "Amore e Gloria" realizzato in ricordo del Brigadiere nella vicina piazza XXI Maggio dove, alcune scolaresche di istituti scolastici locali hanno letto pensieri dedicati all'eroe scomparso.



