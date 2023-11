Manifestazione a Napoli, 'centro è abbandonato,via targa Unesco'

"Dopo la perdita di 500 milioni di fondi europei per Napoli, ed il fallimento di ben 3 grandi progetti per la riqualificazione del nostro centro storico sempre più offeso ed abbandonato, pur essendo un 'tutelato speciale' per la sua importanza, antichità ma soprattutto delicatezza, non possiamo più meritare questo riconoscimento.

Quella Targa del prestigioso riconoscimento Unesco, è presente dal 1995". Lo ha detto la consigliera regionale della Campania, Maria Muscarà, che oggi è scesa in piazza del Gesù con i rappresentanti di diversi comitati per chiedere "alle istituzioni locali di rimuovere la Targa del prestigioso riconoscimento Unesco, avvenuto nel 1995".

"Dopo aver visto il centro storico diventare una friggitoria a cielo aperto: abbiamo perso milioni di euro di fondi europei che servivano proprio a rendere le nostre strade ed i nostri palazzi storici, più sicuri e manutenuti, ma li abbiamo rispediti al mittente, siamo indegni di quella targa e di quei fondi!", ha aggiunto la consigliere Muscarà.

"La mancata applicazione del Piano di Gestione, deliberato dalla amministrazione Iervolino 12 anni fa, ha poi determinato l'anarchia in tutto il centro storico con l'invasione delle pizzetterie e del commercio abusivo che hanno stravolto di fatto l'identità storica artistica e culturale di tutto il territorio", hanno spiegato alcuni manifestanti.



