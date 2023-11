Incendi domati nella notte dai Vigili del Fuoco di Avellino a Montoro e Candida. Poco dopo le due, un'auto è andata a fuoco in via Madonnelle a Montoro. Le fiamme, che hanno completamente avvolto il veicolo, sono state spente e la zona messa in sicurezza.

Intorno alle quattro, nuovo intervento nel comune di Candida dove una baracca in legno e lamiere adibita a deposito agricolo è stata distrutta dalle fiamme. Su entrambi i casi indagano i carabinieri.



