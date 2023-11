De Luca, investiamo 25 mln per hub bus di fronte Reggia Caserta

Un nuovo hub per gli autobus di fronte alla Reggia di Caserta, nella storica stuttura che una volta ospitava un canapificio, poi l'omonimo centro sociale e il movimento dei migranti, e dal 2019 è chiuso. Ad annunciarlo a Caserta il Governatore della Campania Vincenzo De Luca durante la presentazione dei nuovi bus consegnati ad Air Campania (Spa a totale controllo della Regione).

"Abbiamo deciso di investire 25 milioni di euro - spiega De Luca - per un nuovo terminal, che sarà quasi unico in Italia, sorgerà di fronte alla Reggia e porterà Caserta all'avanguardia". Prima di raggiungere la sede operativa di Air Campania, nell'area industriale casertana di Ponteselice, De Luca ha effettuato infatti un sopralluogo con il sindaco di Caserta Carlo Marino nella struttura dell'ex Canapificio, area di quasi 25mila metri quadrati situata in viale Ellittico, a poche centinaia di metri dalla Reggia e a fianco alla sede del rettorato dell'Università Luigi Vanvitelli, di cui 15600 di proprietà della Regione, poco più di 4mila del Comune e 3800 di Ferrovie dello Stato. A gestire l'hub sarà la società regionale Air Campania, che prima della fine dell'anno presenterà il progetto definitivo, che dovrà poi avere il placet della Sovrintendenza, essendo l'ex Canapificio un bene storico. Anche per questo, una volta trasformato, sarà molto di più di un terminal, ovvero un hub dove oltre ai normali spazi per gli autobus, ci saranno servizi di accoglienza per turisti, una galleria commerciale, e il museo della canapa per tener fede proprio alla valenza storica dell'ex Canapificio.



