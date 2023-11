Champions: arbitro spagnolo per Milan-Psg, Lazio con Marciniak

Sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano, alla guida di una squadra arbitrale tutta iberica, a dirigere domani sera a San Siro la partita tra Milan e Paris Saint Germain, valida per la quarta giornata del girone F di Champions League. Ad un team polacco guidato da Szymon Marciniak - l'arbitro della finale Manchester City-Inter della scorsa primavera - è stato invece affidato l'incontro che, sempre domani sera, vedrà impegnata la Lazio all'Olimpico contro gli olandesi del Feyenoord, nel girone E. L'Uefa ha diffuso un comunicato con le designazioni, non ancora apparse sul sito ufficiale a 24 ore dagli incontri per quello che è stato definito un problema tecnico Mercoledì prossimo saranno in campo l'Inter e il Napoli. I nerazzurri, che per il girone D giochernno in casa del Salisburgo, saranno diretti da Serdar Gozubuyuk, olandese come l'arbitro designato per la partita degli azzurri al Maradona contro l'Union Berlino, Danny Makkelie (girone C).

La classe arbitrale italiana sarà rappresentata in due incontri della quarta giornata: domani a Belgrado Daniele Orsato - insieme con gli assistenti Carbone e Giallatini e il quarto ufficiale Fabbri - dirigerà Stella Rossa-RB Lipsia (girone G), mentre a Oporto maurizio Mariani - con Bindoni, Tegoni e Maresca - dovrà arbitrare Porto-Anversa (girone H).



