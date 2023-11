"A.M.I.R.A. Progress 2023": fra i premiati Sangiuliano e Lorito

Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, Lucia Fortini, assessore regionale alla Scuola-politiche sociali e giovanili, Matteo Lorito, rettore della Federico II, Annamaria Colao, professore ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo nella Federico II, Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, colonnello vice Comandante Legione dei carabinieri Campania, Gianfranco Coppola capo redattore vicario RAI TGR Centro di produzione televisiva di Napoli e presidente dell'Ussi, Sal Da Vinci cantante, Antonio Pace, presidente dell'AVPN, Paolo Gramaglia patron chef del ristorante "President" di Pompei una stella Michelin sono i vincitori del Premio A.M.I.R.A. Progress 2023. Torna, infatti, domani, 7 novembre (ore 15.30), nell'Hotel Paradiso a Napoli la cerimonia di consegna del Premio istituito dalla sezione A.M.I.R.A. Napoli Campania, retta dal fiduciario Dario Duro, d'intesa con il presidente nazionale Valerio Beltrami.

Il riconoscimento, ideato dalla sezione napoletana dell'Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi, ha trai i suoi obiettivi, si rileva, "quello di promuovere ed incentivare i giovani ad una migliore formazione, riqualificazione e aggiornamento per la professionalità che vorranno acquisire e esprimere al fine di essere meritori personalmente di una sempre più attenta e valida accoglienza ed ospitalità offerta al turista, tanto da rendere la nostra Italia sempre più apprezzata nel mondo. Il premio vuole segnalare e premiare persone che si sono impegnate per le nuove generazioni e possono essere d'esempio dei successi che con impegno si possono conquistare nella vita". La Giuria è composta oltre che da Beltrami e Duro, da Giuseppe De Girolamo socio onorario A.M.I.R.A., Antonio Limone, direttore generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Marino Niola docente nell'Università Suor Orsola Benincasa, Sabrina Reale pianista, docente di pianoforte e membro del Conservatorio "E.F.

Dall'Abaco" di Verona e Nicola Squitieri presidente dell'Associazione Internazionale "Guido Dorso". L'evento di domani ha come tema la "Valorizzazione delle Eccellenze territoriali e dell'Ospitalità".



