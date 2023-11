Un deposito di auto rubate è stato scoperto ad Arzano dai carabinieri della locale tenenza in un edificio abbandonato in via Vittorio Emanuele. I locali erano stati trasformati in una sorta di parcheggio per auto rubate pronte per lo smontaggio e le modifiche.

Le auto - otto - sono state tutte restituite ai legittimi proprietari. Le indagini proseguono per rintracciare i responsabili.



