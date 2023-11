De Luca, gruppo dirigente Pd? In maggioranza sono anime morte

"Abbiamo un gruppo dirigente che nella grande maggioranza, per quello che mi riguarda, è un gruppo dirigente di anime morte, di anime morte che non rappresentano nulla né sul piano territoriale, né sul piano sociale e spesso nemmeno sul piano della grammatica e della sintassi". Il governatore campano Vincenzo De Luca conferma la sua posizione di netta contrarietà all'attuale vertice del Pd, rispondendo a Fedez e Davide Marra per la puntata del podcast "Muschio selvaggio" che sarà in rete da domani.

Elly Schlein? "I contenuti programmatici sono, diciamo, flebili", secondo De Luca che - incalzato da Fedez che chiede se ne apprezzi almeno la dialettica - risponde con un secco "Peggio". Bersani invece "è il padre di una grande puttanata politica che è l'articolo 1, però non posso dirgli niente, se è amico è amico, però è una puttanata, un atto di velleitarismo politico".

Alla domanda su quali siano le sue mire politiche risponde: "In questo momento cerco di fare in modo che si definisca un programma alternativo a quello dell'attuale governo che io considero un disastro, soprattutto dal punto di vista del sud.

Il sud è stato tradito, calpestato. Costruire un programma che sia convincente per la maggioranza degli italiani altrimenti quelli che stanno al governo continueranno a restarci".



