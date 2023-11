I resti di un corpo carbonizzato sono stati rinvenuti dai carabinieri a Baia Domizia, località balneare del comune di Cellole (Caserta). Il corpo, che sembrerebbe di un uomo, era in un'auto data alle fiamme in via Pietre Bianche. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca e della sezione rilievi del Nucleo Investigativo di Caserta, il medico legale e il magistrato della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA