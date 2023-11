Scuola delle Arti del Miglio d'Oro, giovani protagonisti

Nasce la Scuola delle Arti del Miglio d'Oro che punta a valorizzare giovani talenti: è il progetto della Fondazione Ente Ville Vesuviane, patrocinato dal Ministero della Cultura e finanziato da Scabec che prende il via con l'attivazione di tre laboratori didattici dedicati alle arti performative ed ai mestieri dello spettacolo con il coordinamento artistico del Maestro Carlo Morelli. I laboratori Scrittura creativa ad indirizzo 'Scenografia e Drammaturgia'; Musica, canto e arrangiamenti, Recitazione e linguaggio motorio prenderanno il via martedì 7 novembre e alla parte teorica sarà affiancata l'attività sul campo che si snoderà tra Villa Campolieto ed il Parco inferiore di Villa Favorita (Ercolano), Villa Bruno (San Giorgio a Cremano) e Villa delle Ginestre (Torre del Greco). Sul sito della Fondazione e dei Comuni del Miglio d'Oro, è stato pubblicato il bando per selezionare gli allievi che parteciperanno alle attività formative che culmineranno nella rielaborazione del testo e della sceneggiatura de 'La serva Padrona' di Giambattista Pergolesi, rivisitata in chiave moderna ed ambientata nel Miglio d'Oro.

I giovani talenti selezionati saranno i protagonisti nella stesura del testo dell'opera e nella rielaborazione, contestualizzandola nei luoghi del Miglio d'Oro, reinterpretandone i motivi in chiave moderna dal Jazz al Pop, non tralasciando la classicità.

L'opera riscritta sarà rappresentata a Villa Campolieto tra Natale e Capodanno con la dagli allievi. "Sono felice e orgoglioso di annunciare l'attivazione della Scuola delle Arti del Miglio d'Oro, Polo formativo finalizzato a qualificare i talenti delle giovani leve votate alle arti performative ed ai mestieri dello spettacolo e, nel contempo, ringrazio i sindaci di Ercolano, Portici, Torre del Greco per aver condiviso il bando sui siti istituzionali dei rispettivi Comuni" dice il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gennaro Miranda "Il progetto intende offrire ai giovani l'opportunità di vivere le Ville Vesuviane non da turisti ma da protagonisti, e l'opera rivisitata del Pergolesi ha l'obiettivo di renderli direttamente partecipi nella scrittura e nella rappresentazione finale". (ANSA)

