Rami su linea ferroviaria, interrotta tratta Circumvesuviana

Il maltempo fa cadere i rami degli alberi sulla linea elettrica aerea: interrotta una tratta della Circumvesuviana.È iniziata all'insegna dei problemi la giornata per i pendolari della linee vesuviane gestite da Eav. Come comunica lo stesso Ente Autonomo Volturno, "causa guasto tecnico per caduta rami sulla linea aerea, la circolazione è interrotta tra le stazioni di Torre del Greco e Pioppaino". L'azienda di trasporti fa anche sapere che "è in corso l'intervento di rimozione degli ostacoli per la rimessa in servizio della circolazione". Nel frattempo, proprio per questo motivo il treno delle ore 8:57 da Napoli è stato soppresso da San Giorgio a Torre Annunziata.



