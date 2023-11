Pesanti danni a Napoli per il maltempo al Balloon Museum

Una delle tre strutture del Balloon Museum a Napoli è stata fortemente danneggiata dal maltempo di oggi ed è ora inagibile. Il museo, che propone effetti speciali utilizzando grandi sfere proiettate digitalmente, è aperto da poco alla Mostra d'Oltremare di Napoli e sta riscuotendo un grande successo.

"Nessun incidente è accorso alle persone - dichiarano gli organizzatori di Balloon Museum - ma la struttura non sarà in grado di ospitare il pubblico fino a quando il danno non verrà riparato. Sicuramente il Balloon Museum rimarrà chiuso per tutto il week end, visto anche il protrarsi della situazione di allerta meteo. Nessuno perderà il proprio biglietto che verrà ricoperto o rimborsato non appena sarà più chiaro il da farsi".

Gli organizzatori della mostra chiedono quindi "a tutti i clienti che avevano acquistato i biglietti di non presentarsi, in attesa di future comunicazioni su come riconvertire gli stessi o chiederne il rimborso". Sono in corso i controlli del personale per capire fino in fondo il danno subito dalla struttura del Baloon Museum. Oggi per l'allerta meteo arancione è comunque chiusa l'intera Mostra d'Oltremare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA