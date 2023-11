Napoli: Garcia, possiamo raggiungere tutte quelle davanti a noi

"Del primo tempo contro il Milan non butterei tutto. Abbiamo preso due gol sulle loro prime azioni offensive ma anche noi abbiamo avuto palloni in attacco.

Vorrei che partissimo meglio, cosa che non ci accade quest'anno.

Ora siamo concentrati su domani per il derby, sapendo che tornando dallo 0-2 a quasi il 3-2 della ripresa ci porta su una strada positiva che speriamo di continuare anche domani". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia alla vigila del derby a Salerno, sottolineando anche che domenica contro il Milan "abbiamo regalato loro - ha detto - tanti palloni. Lo ha fatto anche chi non lo fa di solito, e se perdi tanti palloni ti esponi di più". Garcia però conta sul Napoli e sa che non è ancora finita la rincorsa ai primi posti, coinvolgendo anche l'Inter che è primo a +7 punti: "Siamo a un quarto del campionato - dice - restano tre quarti ancora per tornare in alto in classifica e raggiungere tutte le squadre che sono davanti a noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA