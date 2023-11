Maltempo: oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco in Irpinia

Oltre cinquanta gli interventi dei Vigili del Fuoco in diverse zone della provincia di Avellino colpite da piogge intense e forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 110 chilometri orari. Mini allagamenti nel capoluogo irpino a causa di tombini saltati o ostruiti.

A rione Parco, un albero di grosse dimensioni nella notte è stato sradicato dal vento ed è finito sulla carreggiata in via Ferrante. In Alta Irpinia numerosi gli interventi per mettere in sicurezza rami pericolanti e tettoie precarie. Scuole chiuse precauzionalmente in quasi tutta la provincia, così come parchi e giardini pubblici. L'Osservatorio meteorologico di Montevergine ha registrato, a partire dalla mezzanotte scorsa, 52.4 millimetri di pioggia e in vetta al Monte Partenio raffiche di vento che hanno superato i 135 kmh.



