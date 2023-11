Da Napoli il documento 'Supporto a Gaza', cessi il massacro

L'appello di adesione al documento "Supporto a Gaza", immesso in rete, sui social e via mail, ha, secondo quanto sostengono i promotori, "già ricevuto le firme di importanti giuristi, come il costituzionalista Alberto Lucarelli, autore per il Manifesto, ma anche di noti nomi del mondo della cultura e dello spettacolo, come Peppe Lanzetta, Laura Morante, James Senese, Nino D’Angelo, Daniele Sepe, Roberto Colella, Lino Musella, Nando Paone, Cristina Donadio, Canio Loguercio.. di autori, sceneggiatori e giornalisti, come Maurizio Braucci, Riccardo Brun, Guido Piccoli, Alessio Forgione, Karima Moual, Vincenzo Morvillo e di tanti altri, diverse centinaia, tutti importanti, oltre che di associazioni di tutta Italia". Il documento scritto da Luisa Guarro, con il supporto di Carlo Luglio, Wasim Dahmash, Carlo Cerciello e Omar Suleiman, può essere letto aprendo il link https://docs.google.com/document/d/1D-38iXH_RpWJPtG--3DCdyYdp29eb0j4/edit?usp=drivesdk&ouid=112879648665643110834&rtpof=true&sd=true e, si rende noto, "è possibile aderire ad esso, inviando il proprio nome all'indirizzo giustizia.g4za@gmail.com". Il comunicato prende "una posizione precisa contro il governo italiano e l'unione Europea, accusati di complicità morale nel massacro che si sta perpetrando a Gaza, e prende una posizione duramente critica verso la narrazione mediatica, accusata di ridurre a scontro di civiltà il conflitto israelo-palestinese, alimentando il sospetto fazioso verso nobili culture e religioni, al fine di nascondere la totale responsabilità della violenta politica coloniale e dell’interesse a fare di Israele un avamposto militare occidentale, in un territorio ricco di risorse energetiche", è scritto nella nota. Il comunicato riporta "i dati delle indagini condotte dalle Nazioni Unite e da associazioni come Amnesty International, già prima del 7 ottobre, per denunciare la parzialità colpevole della narrazione corrente e la respondabilità dei governanti nel dare appoggio politico ad un governo già pregiudicato per innumerevoli crimini contro l’umanità. L'appello a un'immediata cessazione del massacro e a un ripristino del diritto sugli arbitrì del potere e sulle manipolazioni delle propagande, dà voce al diffuso sentimento di solidarietà verso le vittime e al profondissimo senso di impotenza e di ingiustizia", è scritto ancora nel comunicato. "Sui social", scrive sul suo profilo Facebook Luisa Guarro "la guerra si vede in diretta, l'orrore non sarà per noi un racconto postumo, non avremo scuse."



