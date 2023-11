Capri isolata dalla terraferma per il maltempo

Capri è isolata dalla terraferma.

L'ultima nave ad attraccare al molo di Marina Grande è stata giovedì il traghetto della Caremar partito da Calata di Massa alle ore 19.40 e l'ultima partenza da Capri per Napoli è avvenuta ieri con la nave veloce Caremar alle ore 20.15.

Delusione per i turisti che sono rimasti e che questa mattina erano pronti al rientro con trolley al seguito ma non hanno trovato nessun mezzo che salpasse da Capri per i porti delle località di destinazione. Molti sono rimasti a Marina Grande nella speranza di un miglioramento delle condizioni meteomarine che desse loro la possibilità di potersi imbarcare per il rientro che oggi attestano a tre metri l'altezza delle onde marine con una forte libecciata che soffia ad una velocità di quaranta chilometri orari tra i diciotto e i ventuno nodi. Lo stop alle partenze da Napoli ha colpito il cambio dei turni negli uffici pubblici, del personale sanitario dell'ospedale e vigili del fuoco. Niente rifornimento dei beni di prima necessità, generi alimentari e merci che arrivano quotidianamente dalla terraferma e che non è stato possibile imbarcare dai porti di partenza, Napoli, Castellammare di Stabia, Sorrento, alla volta di Capri.



