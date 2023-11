Calcio: Salernitana; Inzaghi, 'Candreva tornerà protagonista'

"Giocherà chi sta meglio e mi darà più garanzie di tenuta, i cambi saranno importanti perché per sopperire al gap tecnico dovremo correre il doppio di loro".

Così Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha presentato la sfida di domani contro il Napoli. "Non ci difenderemo solamente ma proveremo a fare la nostra partita, dobbiamo avere coraggio per riuscire a salvarci e dobbiamo alimentarlo in ogni partita contro qualsiasi avversario.

Conosciamo il valore del Napoli ma credo ci siano i presupposti per giocarcela, dobbiamo trascinare la nostra gente per provare a realizzare questa impresa tutti insieme". Il tecnico ha, poi, parlato dei singoli. "Candreva è uscito a Genova per una botta che ha subito nel primo tempo e martedì non abbiamo voluto rischiarlo. Per le qualità che ha può giocare in ogni ruolo e sono sicuro che già da domani vedremo il calciatore che tutti conosciamo, per noi deve essere un valore aggiunto. Ikwuemesi non ha i novanta minuti nelle gambe ma non ho ancora deciso se schierarlo dall'inizio o a gara in corso. Simy non è stato inserito in lista per il momento perché andrebbe tolto qualcuno e non è facile. Dia con una punta accanto può rendere di più ma dobbiamo portare i nostri attaccanti nelle condizioni migliori per poterlo aiutare".



