Alto impatto: 135 persone identificate,2 pistole sequestrate

Centotrentacinque persone identificate; due pistole, droga e munizioni sequestrate; sanzioni per detenzione di stupefacenti e per violazioni al codice della strada. È il risultato di una serie di servizi ad "alto impatto" eseguito da polizia, carabinieri e Guardia di Finanza a Torre Annunziata (Napoli), dove dalle prime ore della giornata sono stati impegnati circa 300 operatori delle forze dell'ordineIn particolare, l'attività ha consentito di identificare 135 persone, alcune delle quali denunciate. Nel corso del servizio sono state sequestrate due pistole, una Beretta Fs 92 e una "replica' modificata con silenziatore, 53 cartucce (di cui 26 a salve), diverse quantità di sostanze stupefacenti (marijuana e hashish) e di tabacchi lavorati esteri. Inoltre, sono state sanzionate due persone per detenzione di droga per uso personale ed altre per violazione alle norme del codice della strada. Infine, è stato accertato che il contatore di un appartamento era stato manomesso e allacciato abusivamente alla rete pubblica. Controllati anche diversi esercizi commerciali della zona, 115 veicoli, cinque dei quali sequestrati amministrativamente, e ritirate due patenti di guida. L'attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della squadra mobile di Napoli; dei commissariati di Castellammare di Stabia, Pompei, Torre del Greco e Torre Annunziata; della polizia scientifica; del reparto mobile; delle Uopi; delle unità cinofile; del reparto prevenzione crimine Campania della polizia di Stato; della polizia stradale; delle compagnie carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata; i militari dell'Arma del nucleo investigativo di Torre Annunziata, del nucleo cinofili di Sarno (Salerno) e del reggimento Campania; la Guardia di Finanza con la componente Atpi del gruppo pronto impiego Napoli e le unità cinofile; i gruppi di Torre Annunziata e Giugliano in Campania; il primo nucleo operativo metropolitano di Napoli; la compagnia di Capodichino; personale dei vigili del fuoco e della polizia metropolitana. Le operazioni sono state controllate dall:alto dagli elicotteri del reparto volo della polizia di Stato e della sezione aerea della Finanza.



