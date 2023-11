Abbandona il compagno e fugge con i figli, udienza nel 2026

"Più tempo passa, maggiori sono i danni e l'effetto deterrente di una condanna diventa una chimera". A parlare è l'avvocato Sergio Pisani, legale di Vincenzo Fierro che da anni sta combattendo per riavere i suoi bimbi, portati in Colombia dalla ex.

La lentezza dell'iter giudiziario sta rendendo sempre più complicata la sua vita di Vincenzo che ormai, fa sapere, "è diventata un calvario". Fierro - riferisce il legale - "venne addirittura accusato ingiustamente dalla donna di 15 anni di maltrattamenti ma un processo ha rivelato che si era trattato solo di menzogne".

"L'udienza relativa alla sottrazione internazionale dei due figli minori della coppia - dice ancora Pisani - inizierà soltanto nel marzo 2026 e finora a nulla sono valsi tutti i tentativi espediti per anticipare la data dell'udienza, in considerazione della gravità dei fatti".

"Chiedo che il Ministro intervenga per rivedere con urgenza i criteri di priorità che non tengono affatto conto di vicende così gravi: chiunque abbia un figlio può capire", conclude Pisani.



