Reggia di Caserta, controlli anche con squadre antiterrorismo

Le Squadre Operative di Supporto (SOS) dei Carabinieri, composte da personale specializzato anche in interventi antiterrorismo, saranno impiegate per l'intera settimana all'esterno della Reggia di Caserta e presso altre strutture d'interesse culturale, artistico e commerciale della città e delle zone limitrofe; le squadre di supporto saranno in appoggio all'Arma territoriale e alle altre Forze dell'ordine, allo scopo di intensificare i servizi di vigilanza a carattere preventivo. In questa prima settimana di novembre, la Reggia resta aperta tutti i giorni, e sabato 4 e domenica 5 l'ingresso sarà gratuito per la Festa delle forze armate (4 novembre) e per la prima domenica del mese (5 novembre); si prevede dunque un maggior afflusso di turisti per cui il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ha disposto l'utilizzo anche delle Squadre di Supporto dell'Arma.



