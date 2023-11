'Napoli Musica sacra festival' al via con Cimarosa

Il portale della Pontificia Basilica di San Giacomo, capolavoro architettonico cinquecentesco, si aprirà domani (ore 20.00) per il primo appuntamento del 'Napoli Musica Sacra Festival', rassegna ideata da Luigi Grima e l'Associazione Discantus in collaborazione con l'Arcidiocesi di Napoli, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell'ambito di Napoli Città della Musica.

A inaugurare la preziosa rassegna sarà il Requiem pro Defunctis di Domenico Cimarosa. Scritto a San Pietroburgo in occasione della improvvisa scomparsa della moglie del duca Antonio Maresca di Serracapriola, il capolavoro di Cimarosa, autore particolarmente ammirato da Stendhal e Goethe, si caratterizza per l'elegante cantabilità, la freschezza delle melodie e la raffinata sensibilità timbrica.

"Quest'opera - afferma il Maestro Grima - concepita in sol minore, composta per quattro voci accompagnate da violini e corni da caccia obbligati, si fonde sapientemente con l'austero sentire della Scuola napoletana del XVIII secolo, arricchendosi dell'originale inventiva melodica di Cimarosa. Sebbene la scrittura del Requiem sia proceduta con grande celerità, non ne ha compromesso la sua pregevole fattura, come dimostra il manoscritto originale, conservato presso la biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli".

Interpreti del requiem Valentina Varriale (soprano) Candida Guida (contralto) Stefano Sorrentino (tenore) Francesco Auriemma (basso). Luigi Grima sarà sul podio dell'Orchestra Discantus e del Coro Vocalia.



