Il Pozzo e il Pendolo Teatro Napoli,al via la Stagione 2023/2024

Il Pozzo e il Pendolo Teatro dedica la sua ventiquattresima stagione, da novembre ad aprile, alla 'memoria del futuro'. Si tratta di un progetto articolato tra programmazione teatrale e una serie di appuntamenti extra, che "accenderanno i riflettori anche su alcune delle location più belle e meno note della Campania", sottolinea la direttrice artistica Annamaria Russo.

Quindici spettacoli in scena ai quali si affiancheranno le Cene con delitto e La tombola dei fantasmi, che hanno reso originale l'attività dello spazio eventi di Palazzo Petrucci. A inaugurare la stagione, sabato 4 novembre, sarà Il giorno dei morti di Maurizio de Giovanni. L'incredibile e triste storia di Raimondo de Sangro prenderà vita, sabato 11 novembre, nello spettacolo L'ultima notte del Principe di Sansevero, con Marco Palumbo e Andrea De Rosa, di A. Russo e Ciro Sabatino. La storia universale dell'avvento del Redentore è raccontata da tre prospettive diverse in Nel nome della madre di Erri De Luca, con Rosalba di Girolamo e l'adattamento di Annamaria Russo, al debutto in scena sabato 9 dicembre. Marco Palumbo e Andrea De Rosa saranno interpreti, da sabato 16 dicembre, di Racconto d'inverno di Henry James, adattamento e regia di Annamaria Russo. una storia di paura, la più classica delle ghost story.

Da sabato 23 dicembre il Pozzo e il Pendolo Teatro presenta Canto di Natale di Charles Dicken, con Paolo Cresta e Carlo Lomanto, adattamento e regia di Annamaria Russo, spettacolo cult giunto al suo diciottesimo anno di rappresentazione.

Tra nuovi e inediti allestimenti, spettacoli di repertorio la programmazione di gennaio vedrà in scena La piccola fiammiferaia di Christian Andersen (debutto), Per mano mia di Maurizio de Giovanni, L'ultimo viaggio di Sindbad (debutto indoor) di Erri De Luca e L'amico ritrovato di Fred Uhlman. A febbraio saranno in scena La meccanica del cuore Mathias Malzieu, Il giuramento di Claudio Fava (debutto) e l'originale Andar per fantasmi.

La programmazione di marzo proporrà Tre volte all'alba di Alessandro Baricco (debutto), Una pura formalità di Pascal Quignard e Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood (debutto).



