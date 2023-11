Fiamme a deposito di antiquariato, origine dolosa

Più che una bravata, sarebbe stata una vera e propria intimidazione quella nei confronti del titolare di un'agenzia di pompe funebri di Carife, in provincia di Avellino, al quale nella notte di Halloween hanno incendiato un deposito di sua proprietà che custodiva mobili di antiquariato.

Le fiamme hanno danneggiato la facciata dell'abitazione dell'imprenditore che si trova in via Manzoni, a pochi metri dal deposito. I Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Grottaminarda e Bisaccia hanno confermato ai carabinieri l'origine dolosa dell'incendio.



