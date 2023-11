Allerta meteo, domani scuole e parchi chiusi nel Napoletano

A causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile sull'intero territorio regionale per piogge e forti temporali, domani 3 novembre resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado statali e non, a Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano: lo hanno deciso i sindaci delle tre città Ciro Buonajuto a Ercolano, Vincenzo Cuomo a Portici, Giorgio Zinno a San Giorgio a Cremano con apposita ordinanza per salvaguardare la pubblica incolumità.

Nell'area vesuviana è prevista allerta di colore 'arancione'.

Nei tre comuni vesuviani resteranno chiusi anche parchi urbani, ville comunali e cimiteri. (ANSA)

