Allerta meteo arancione, scuole e parchi chiusi

A Napoli e in molti altri Comuni della Campania scatta la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, anche private, dei parchi e dei cimiteri.

A Napoli lo prevede un'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi, alla luce dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale dalle 21 di stasera e per 24 ore.

Analoghe ordinanze sono state firmate dai sindaci di Caserta, Benevento, Salerno, Torre del Greco, Somma Vesuviana, Castellammare di Stabia, Minori, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano e numerosi altri Comuni.

Da metà giornata sono state progressivamente sospese le corse degli aliscafi per le isole di Ischia e Procida che restano collegate attualmente con le navi traghetto in partenza e in arrivo ai porti di Napoli e Pozzuoli.

Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ha deciso l'evacuazione dei cittadini di Monte Vezzi in relazione all'allerta meteo di livello arancione dichiarata per le prossime 24 ore. Il primo cittadino del comune capoluogo isolano ha attivato la consueta procedura di prevenzione che riguarda circa 30 suoi concittadini che potranno essere ospitati presso strutture ricettive messe a disposizione dall'ente o recarsi autonomamente presso amici o parenti sino al termine del periodo di criticità meteorologica. Disposta inoltre per la giornata di domani anche la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio del comune



